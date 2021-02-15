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Финские хоккеисты ушли на карантин после этапа Евротура из-за положительного результата на коронавирус у одного игрока

Сборной Финляндии по хоккею пришлось всем составом уйти на карантин после матчей шведского этапа Евротура. Как сообщили 15 февраля в пресс-службе Финского хоккейного союза, у одного из игроков подтвердился коронавирус.

Отмечается, что болезнь протекает без симптомов. Имя спортсмена не раскрывается. При этом результаты всех анализов сборной Чехии, которая летела в одном самолете с финнами, дали отрицательные результаты.

В Финском хоккейном союзе подчеркнули, что их национальная команда соблюдала все необходимые правила коронавирусной защиты во время шведского этапа Евротура и дважды сдала тесты до старта турнира.

Напомним, что победителем Шведских игр стала сборная России.

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