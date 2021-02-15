В Греции пожилой мужчина умер спустя 8 минут после прививки от коронавируса

Скоропостижная смерть зафиксирована в греческом Ираклионе после вакцинации против COVID-19. Однако прямой связи с уколом врачи не видят.

Как сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ERT, инцидент произошёл в университетской больнице Ираклиона на Крите. 85-летний мужчина, получив инъекцию вакцины, сидел в приёмной после прививки. Неожиданно он упал, к нему сразу подбежали медики, но пациента так и не успели довезти до реанимации — он скончался спустя 8 минут после укола.

По предварительным данным, причиной смерти всё-таки была не вакцина, анафилактический шок тоже исключают. Точную причину ухода из жизни пожилого привившегося определят судмедэксперты.