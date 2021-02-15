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Коронавирус в Петербурге вернулся к июльским значениям: число новых случаев за неделю упало на 19%

Фото: «Фонтанка.ру»
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Эпидемия в Петербурге стихает, особенно если сравнивать прошлую и позапрошлую недели. Уровень госпитализаций — как в июле 2020-го, заявили в межведомственном совете по противодействию COVID-19.

Как говорится в недельном отчете, опубликованном на сайте Смольного 15 февраля, регистрация новых случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 снизилась на 19% — на прошлой неделе было 11 335 случаев против 14 009 на позапрошлой. Количество активных больных и суточная госпитализация также уменьшились более чем на 15%.

«Отчетливо заметно снижение количества госпитализированных. Этот показатель при сравнении с первой волной эпидемии соответствует уровню госпитализаций первой половины июля 2020 года», — отметили в совете.

Фото: Комитет по здравоохранению
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Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 10 250 коек на базе городских и федеральных медицинских стационаров. За неделю инфекционный фонд был сокращен на 1 700 коек в связи с улучшением эпидобстановки. И перевод временных инфекционных коек в обычный режим работы будет продолжен.

В штатный режим вернутся Городская многопрофильная больница №2, Клиническая больница святителя Луки (149 коек), Городская больница №33 (110 коек) и Психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко (250 коек).

Фото: Комитет по здравоохранению
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Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла от 25% до 26%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 249 пациентов, что на 42,4% меньше пикового значения за весь период эпидемии в декабре 2020 года.

Фото: Комитет по здравоохранению
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Фото: Комитет по здравоохранению
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Фото: Комитет по здравоохранению
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Закреплению результата, как считают в Смольном, будет способствовать вакцинация. За весь период в Петербурге привили от коронавируса 160 626 человек. Но лишь 35 287 из них полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты и вовсе лишь 2 063 человека, а вторично — 278.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению
Фото: Комитет по здравоохранению

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Комментарии (10)

Хорошая новость, что вирус постепенно уходит. Но много он унёс жизней, потрепал всю нашу семью. Пандемия уходит, но мать уже не вернуть...
Почему так? Почему нам так не повезло? И ведь все носили маски, не игнорировали, в меру боялись заражения.
Самоизоляции полной не было. Может быть, это и стало одной из причин заражения. Мама надевала маску и вперёд по магазинам, продуктовым и хозяйственным. Уговаривать остаться дома было бесполезно.
Но ведь многих пожилых спасли, а мою мать очень плохо лечили в госпитале ветеранов войн.
Пандемия разрушила мою жизнь полностью. Совершенно нет никаких стимулов для того, чтобы зарабатывать. Врачи совсем не лечат, а только выписывают кучу бесполезных лекарств.
И эта зима, кажется, никогда не кончится. Лютует февраль морозами и снегами. Последняя мамина зима, в которой она прожила всего двадцать шесть полных суток.
Я и брат переболели этим вирусом, поэтому вакцинироваться мы пока не собираемся.
Гражданкa
вот когда смогу записаться к участковому терапевту через интернет, поверю, что вирус уходит
житель города П.
Я, переболев, просто уже устал от соблюдения всех мер безопасности и пр. Но у меня вызывает СЕРЬЕЗНОЕ НЕДОВЕРИЕ такое стремительное падение статистики по СПб и РФ. Я не понимаю причину этого, и, честно говоря, жду нехорошего сюрприза.
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