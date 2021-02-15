Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Эпидемия в Петербурге стихает, особенно если сравнивать прошлую и позапрошлую недели. Уровень госпитализаций — как в июле 2020-го, заявили в межведомственном совете по противодействию COVID-19.

Как говорится в недельном отчете, опубликованном на сайте Смольного 15 февраля, регистрация новых случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 снизилась на 19% — на прошлой неделе было 11 335 случаев против 14 009 на позапрошлой. Количество активных больных и суточная госпитализация также уменьшились более чем на 15%.

«Отчетливо заметно снижение количества госпитализированных. Этот показатель при сравнении с первой волной эпидемии соответствует уровню госпитализаций первой половины июля 2020 года», — отметили в совете.

Фото: Комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 10 250 коек на базе городских и федеральных медицинских стационаров. За неделю инфекционный фонд был сокращен на 1 700 коек в связи с улучшением эпидобстановки. И перевод временных инфекционных коек в обычный режим работы будет продолжен.

В штатный режим вернутся Городская многопрофильная больница №2, Клиническая больница святителя Луки (149 коек), Городская больница №33 (110 коек) и Психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко (250 коек).

Фото: Комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла от 25% до 26%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 249 пациентов, что на 42,4% меньше пикового значения за весь период эпидемии в декабре 2020 года.

Фото: Комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Фото: Комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Фото: Комитет по здравоохранению Поделиться Поделиться







Закреплению результата, как считают в Смольном, будет способствовать вакцинация. За весь период в Петербурге привили от коронавируса 160 626 человек. Но лишь 35 287 из них полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты и вовсе лишь 2 063 человека, а вторично — 278.