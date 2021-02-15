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У Семёновского моста Uber не поделил перекрёсток с Toyota Camry. Последняя упёрлась в горячие обеды

Таксист и водитель «Камри» спорят на перекрёстке набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы вечером 15 февраля. По данным очевидца, оба утверждают, что ехали на зелёный, однако разъехаться не смогли.

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Как рассказал собеседник «Фонтанки», Uber был с пассажирами, машиной управлял 19-летний водитель. «Фольксваген» остался стоять разбитым на дороге. «Камри» же ушла в сторону и уткнулась в рекламу горячих обедов в одном из кафе города. Машиной управляет мужчина 33 лет. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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