Таксист и водитель «Камри» спорят на перекрёстке набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы вечером 15 февраля. По данным очевидца, оба утверждают, что ехали на зелёный, однако разъехаться не смогли.
Как рассказал собеседник «Фонтанки», Uber был с пассажирами, машиной управлял 19-летний водитель. «Фольксваген» остался стоять разбитым на дороге. «Камри» же ушла в сторону и уткнулась в рекламу горячих обедов в одном из кафе города. Машиной управляет мужчина 33 лет. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.