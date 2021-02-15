Снег около украинской антарктической станции «Академик Вернадский» окрасился в необычные цвета.
«В конце антарктического лета в районе нашей станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега. В этом году снег снова поменял цвет: вместо белого стал зелёным и малиновым», — сообщает 15 февраля Национальный антарктический научный центр в Facebook.
Это явление объясняется развитием микроскопических водорослей, чьи споры не боятся экстремальных температур и проводят в снегу всю зиму, и как только условия становятся более благоприятными, начинают прорастать. Зеленый дает пигмент хлорофилла, а красный — каротин.
Цветение снега — явление неблагоприятное, поскольку ускоряет изменение климата: солнечный свет отражается хуже, что вызывает таяние снега.
В прошлом году оно тоже наблюдалось на станции.