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Малиновый и зелёный. У антарктической станции «Академик Вернадский» снова зацвёл снег

Снег около украинской антарктической станции «Академик Вернадский» окрасился в необычные цвета.

«В конце антарктического лета в районе нашей станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега. В этом году снег снова поменял цвет: вместо белого стал зелёным и малиновым», — сообщает 15 февраля Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Это явление объясняется развитием микроскопических водорослей, чьи споры не боятся экстремальных температур и проводят в снегу всю зиму, и как только условия становятся более благоприятными, начинают прорастать. Зеленый дает пигмент хлорофилла, а красный — каротин.

Цветение снега — явление неблагоприятное, поскольку ускоряет изменение климата: солнечный свет отражается хуже, что вызывает таяние снега.

В прошлом году оно тоже наблюдалось на станции.

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