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В России работодатели задолжали сотрудникам 1,87 миллиарда рублей

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году — 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее — 897 миллионов рублей (47,9%), пишет 15 февраля РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 36%; строительство — 20,7%; добыча полезных ископаемых — 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7,8%; транспорт — 5,9%.

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Комментарии (3)

Nafanka
А зачем надо было спонсировать дармоедов своей работой?! Месяц не заплатил - всё досвидос пусть гендир, главинж и главбух строят, лезут в шахту и обрабатывает добытое! ))) С 19-го года накопить и множить долги и работать задарма, зачем?! А в 20-м у всех был Ковид - Економика упала - какая работа нафиг?! Тем более какие долги?!
ConnectingPpl
Зенитовский Малком стоит 4 млрд рублей - продать его и хватит на выплаты всем, еще и на добавку в качестве бонуса останется
260551481
ЗАТОКРЫМНАШИПУТИНАШЕФСЁ!!!
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