В России работодатели задолжали сотрудникам 1,87 миллиарда рублей

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году — 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее — 897 миллионов рублей (47,9%), пишет 15 февраля РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.