В видео музыканты выступают в образе петербургских бездомных, которые устраивают концерт в подворотне: каждый надел на себя несколько слоёв тёплой одежды затасканного вида, шапки, шарфы. Сам Борис Гребенщиков играет на гитаре будучи в чёрной куртке, из которой клоками вылезает синтепон. Не у всех исполнителей в руках традиционные музыкальные инструменты: зритель видит и пустые бутылки из-под пива, и скреплённые между собой скотчем пластиковые канализационные трубы.

Песня «Месть королевы Анны» вышла в 2020 году. Название ей дали в честь одноимённого корабля, на котором начиная с 1717 года в походы отправлялся один из самых известных пиратов — Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода. Тема путешествий и моря при помощи компьютерной графики в клипе «Аквариума» обыграна всего один раз: по голубому небу, которое виднеется из двора-колодца, проплывает стая рыб.



Пират на фоне гавани изображён на обложке альбома БГ «Услышь меня, моя хорошая». Пластинку, состоящую из каверов на песни городских окраин, Гребенщиков выпустил осенью 2020 года. Композиции были опубликованы на сайте фонда помощи бездомным «Ночлежка».



15 февраля в сети появился трейлер документального сериала Netflix о золотой эпохе пиратства и самых известных морских преступниках — от Чёрной Бороды до Чарльза Вейна. Первый сезон «Затерянного королевства пиратов» станет доступен на стриминговой платформе весной 2021 года.

