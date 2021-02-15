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У «Сити Молла» Volkswagen Polo сбил пенсионерку. За её жизнь борются врачи

Пожилую женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль в Приморском районе Петербурга 15 февраля. Судя по фото в «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», удар был сильным — у машины треснуло лобовое стекло и выпала противотуманная фара, а пострадавшая лежит на приличном расстоянии от «зебры».

«Около 16 часов 38-летний водитель на «Фольксвагене Поло» совершил наезд на женщину лет семидесяти на вид. Её состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили корреспонденту «Фонтанки» в ГУ МВД По Петербургу и Ленобласти.

Что стало причиной происшествия, пока не уточняется.

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Комментарии (5)

Гражданкa
если правильно помню, там обычный переход без светофора по требованию. Всегда боюсь там ходить
Alex000
Нерегулируемый переход многополосной дороги?
Привычно и обыденно.
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