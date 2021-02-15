Пожилую женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль в Приморском районе Петербурга 15 февраля. Судя по фото в «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», удар был сильным — у машины треснуло лобовое стекло и выпала противотуманная фара, а пострадавшая лежит на приличном расстоянии от «зебры».
«Около 16 часов 38-летний водитель на «Фольксвагене Поло» совершил наезд на женщину лет семидесяти на вид. Её состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили корреспонденту «Фонтанки» в ГУ МВД По Петербургу и Ленобласти.
Что стало причиной происшествия, пока не уточняется.