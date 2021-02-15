Петербургским родителям выплатят более 2 млн рублей за смертельное лечение дочери в санатории. Дело в отношении врача прекращено

Пушкинский районный суд удовлетворил иск Елены и Алексея Чесных о компенсации морального вреда к детскому туберкулезному санаторию «Дружба» 15 февраля. Дочь петербуржцев скончалась после некачественной терапии в учреждении.
Ребёнок находился на лечении в санатории «Дружба» с 21 ноября 2016 года. Девочка проходила курс химиотерапии. 10 апреля 2017-го пациентку госпитализировали в больницу № 5, где 22 апреля зафиксировали ее смерть.
В отношении врача-фтизиатра санатория Елены Рябининой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Однако в сентябре 2019-го Пушкинский суд прекратил производство в связи с истечением сроков давности.
Судебно-медицинская экспертиза признала наличие некачественной медицинской помощи в санатории «Дружба», последствия которой привели к летальному исходу пациентки. Родители девочки Елена и Алексей Чесных обратились в суд с требованием компенсации морального вреда на общую сумму более 8 млн рублей.
«Суд взыскал в пользу Елены Чесных компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, стоимость изготовления и установки памятника — 253 107 рублей 08 копеек. В пользу Алексея Чесных — компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, стоимость изготовления и установки памятника — 255 017 рублей 32 копейки, расходы на приобретение лекарственных препаратов в сумме 15 108 рублей 40 копеек», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.