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Петербургским родителям выплатят более 2 млн рублей за смертельное лечение дочери в санатории. Дело в отношении врача прекращено

Пушкинский районный суд удовлетворил иск Елены и Алексея Чесных о компенсации морального вреда к детскому туберкулезному санаторию «Дружба» 15 февраля. Дочь петербуржцев скончалась после некачественной терапии в учреждении.

Ребёнок находился на лечении в санатории «Дружба» с 21 ноября 2016 года. Девочка проходила курс химиотерапии. 10 апреля 2017-го пациентку госпитализировали в больницу № 5, где 22 апреля зафиксировали ее смерть.

В отношении врача-фтизиатра санатория Елены Рябининой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Однако в сентябре 2019-го Пушкинский суд прекратил производство в связи с истечением сроков давности.

Судебно-медицинская экспертиза признала наличие некачественной медицинской помощи в санатории «Дружба», последствия которой привели к летальному исходу пациентки. Родители девочки Елена и Алексей Чесных обратились в суд с требованием компенсации морального вреда на общую сумму более 8 млн рублей.

«Суд взыскал в пользу Елены Чесных компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, стоимость изготовления и установки памятника — 253 107 рублей 08 копеек. В пользу Алексея Чесных — компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, стоимость изготовления и установки памятника — 255 017 рублей 32 копейки, расходы на приобретение лекарственных препаратов в сумме 15 108 рублей 40 копеек», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

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Комментарии (3)

Gilka
надо больше таких дел. и чтобы суды чаще были на стороне потерпевших.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..............
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