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Сервис аренды электросамокатов Whoosh вложит 25 млн долл. в развитие парков в Петербурге и других городах

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более 25 млн долларов (1,9 млрд рублей) инвестиций от ЗПИФ «ВТБ Капитал Пре-АйПиОФонд» («ВТБ Капитал Инвестиции») и структуры ПАО «Банк Открытие». Часть денег в 2021 году пойдет на расширение парка в Петербурге.

Как сообщили 15 февраля в пресс-службе Whoosh, эти средства компания планирует вложить в увеличение парка в городах присутствия, освоение новых территорий и совершенствование собственных IT-продуктов. Стартап разрабатывает платформу микромобильности, которая позволяет управлять процессами и оказывать услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности. Часть инвестиций потратят на покупку и оснащение собственным оборудованием суперсовременных электросамокатов.

Whoosh запустили бывшие и нынешние топ-менеджеры S7 Group. Сервис работает в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Уфе и других городах. Как ранее писала «Фонтанка», кикшеринг начал работу в Петербурге в августе 2019 года с сотней самокатов. До апреля 2020 года он оставался единственным игроком этого рынка в городе. По данным компании, в 2020 году число пользователей Whoosh приблизилось к 2 млн человек. Суммарно они проехали более 17 млн км, что в 10 раз больше, чем в 2019 году.

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Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..........
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