Сервис аренды электросамокатов Whoosh вложит 25 млн долл. в развитие парков в Петербурге и других городах

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более 25 млн долларов (1,9 млрд рублей) инвестиций от ЗПИФ «ВТБ Капитал Пре-АйПиОФонд» («ВТБ Капитал Инвестиции») и структуры ПАО «Банк Открытие». Часть денег в 2021 году пойдет на расширение парка в Петербурге.



Как сообщили 15 февраля в пресс-службе Whoosh, эти средства компания планирует вложить в увеличение парка в городах присутствия, освоение новых территорий и совершенствование собственных IT-продуктов. Стартап разрабатывает платформу микромобильности, которая позволяет управлять процессами и оказывать услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности. Часть инвестиций потратят на покупку и оснащение собственным оборудованием суперсовременных электросамокатов.

