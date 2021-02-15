Историк Яков Гордин попытается воссоздать дух «русского Кавказа»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме проведет онлайн-презентацию новых изданий книг историка и публициста Якова Гордина «Декабристы. Мятеж реформаторов» и «Русский человек и Кавказ. 300 лет войны и мира». Мероприятие пройдет в четверг, 25 февраля. (12+)

Книги специалиста по русской литературе и соредактора старейшего петербургского толстого литературного журнала «Звезда» Якова Гордина впервые вышли порядка пяти лет назад и дождались переиздания. По словам самого Гордина, декабристы сопровождают его всю сознательную жизнь, и теперь он пытается воссоздать картину междуцарствия и мятежа. Мятежный дух привлекает его и в Кавказе.

«…Мир кавказской войны был уникальным миром, ни с чем не сравнимым. Неким поразительным пространством, в котором в сложнейших отношениях существовали и горцы, и «русские кавказцы», особая категория. Я попытался объективно воссоздать этот мир», — говорит сам автор в связи с выходом его книги.



Гордин пытается предложить свои объяснения спорных исторических событий и поступков личностей и отыскивает смысл и логику там, где они, казалось бы, отсутствуют. Главную задачу книги о Кавказе он, например, видит в том, чтобы показать, как в процессе этого противостояния возникал совершенно особый мир, мир, который и горцы, и русские ощущали своим, мир коварства и благородства, милосердия и жестокости.



Поговорить с Яковом Гординым о русской истории и её перипетиях можно будет 25 февраля в 19:00. Подключиться к трансляции на странице Музея Ахматовой в Facebook сможет любой желающий.



Елена Васильева

