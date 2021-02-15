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Акционеры Fix Price разместят бумаги компании на Лондонской и Московской биржах

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о намерении ее акционеров продать часть принадлежащих им акций путем первичного размещения IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Об этом сообщили представители Fix Price 15 февраля.

Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян на данный момент владеют по 83,4 % акций ретейлера. В 2020-м долю компании купила структура Goldman Sachs. Еще 9,9 % владеет компания Marathon Group Александра Винокурова. В число «продающих акционеров» войдут компании Ломакина и Хачатряна Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, «дочка» Goldman Sachs — GLQ International Holdings, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group).

Годовой доход компании в 2020-м составил 190 млрд рублей, что на 33 % больше, чем в 2019 году (142,9 млрд). EBITDA (прибыль до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) составила 36,8 и 27,2 млрд рублей соответственно.

Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году. Сейчас у Fix Price более 4 200 торговых точек в России, Беларуси, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. За последние четыре года компания открыла 1 690 новых магазинов, а продажи за 16 кварталов выросли на 19 %.

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Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...............
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