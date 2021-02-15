Акционеры Fix Price разместят бумаги компании на Лондонской и Московской биржах

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о намерении ее акционеров продать часть принадлежащих им акций путем первичного размещения IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Об этом сообщили представители Fix Price 15 февраля.



Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян на данный момент владеют по 83,4 % акций ретейлера. В 2020-м долю компании купила структура Goldman Sachs. Еще 9,9 % владеет компания Marathon Group Александра Винокурова. В число «продающих акционеров» войдут компании Ломакина и Хачатряна Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, «дочка» Goldman Sachs — GLQ International Holdings, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group).