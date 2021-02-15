Акционеры Fix Price разместят бумаги компании на Лондонской и Московской биржах

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о намерении ее акционеров продать часть принадлежащих им акций путем первичного размещения IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Об этом сообщили представители Fix Price 15 февраля.
Основатели сети Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян на данный момент владеют по 83,4 % акций ретейлера. В 2020-м долю компании купила структура Goldman Sachs. Еще 9,9 % владеет компания Marathon Group Александра Винокурова. В число «продающих акционеров» войдут компании Ломакина и Хачатряна Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, «дочка» Goldman Sachs — GLQ International Holdings, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group).
Годовой доход компании в 2020-м составил 190 млрд рублей, что на 33 % больше, чем в 2019 году (142,9 млрд). EBITDA (прибыль до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) составила 36,8 и 27,2 млрд рублей соответственно.
Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году. Сейчас у Fix Price более 4 200 торговых точек в России, Беларуси, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. За последние четыре года компания открыла 1 690 новых магазинов, а продажи за 16 кварталов выросли на 19 %.