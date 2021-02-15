СКР: Организатора терактов в Москве зарезал в тюрьме другой заключённый

Осуждённого за организацию взрывов в московской гостинице «Интурист» и ТЦ «Охотный Ряд» Халида Хугуева убил в тюрьме другой заключенный. Ранее Хугуева обнаружили мёртвым в ИК № 27 Приморского края.
Как сообщили 15 февраля в Следственном управлении СК РФ, по версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый лезвием от канцелярского ножа нанёс ранение шеи 65-летнему потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался.
Теракт на 20-м этаже гостиницы «Интурист» в Москве был совершён 26 апреля 1999 года. Бомба оказалась заложена неподалёку от офисов Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили. В результате взрыва пострадали 11 человек. 31 августа того же года ещё один теракт произошел в московском торговом комплексе «Охотный Ряд» на Манежной площади. Взрывное устройство было заложено в салоне игровых автоматов. Пострадали тогда 40 человек, одна из раненых позже скончалась. По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев.
В 2009 году Московский городской суд признал организатором обоих терактов Халида Хугуева, а исполнителем — Магумадзаира Гаджиакаева. Первого приговорили к 25 годам колонии строгого режима, второго — к 15 годам. В 2010 году Верховный суд РФ изменил наказание в соответствии с законодательством 1999 года, снизив обоим виновным сроки наказания на два года.