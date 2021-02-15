СКР: Организатора терактов в Москве зарезал в тюрьме другой заключённый

Осуждённого за организацию взрывов в московской гостинице «Интурист» и ТЦ «Охотный Ряд» Халида Хугуева убил в тюрьме другой заключенный. Ранее Хугуева обнаружили мёртвым в ИК № 27 Приморского края.



Как сообщили 15 февраля в Следственном управлении СК РФ, по версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый лезвием от канцелярского ножа нанёс ранение шеи 65-летнему потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался.

