Водители утром 15 февраля не могли поделить федеральные трассы в Ленобласти. В аварии на Мурманском шоссе пострадали люди.
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 60-м километре Мурманского шоссе в сторону Мурманска столкнулись два автомобиля. Судя по фото, участниками ДТП стали легковая и внедорожник, и последний затем снес ограждение.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о столкновении двух машин на перекрестке на 60-м километре трассы «Кола» поступила около 8 часов утра. В аварии пострадали два человека. Движение по трассе не ограничено, претензий к дорожным службам нет.
Еще одна авария произошла на Приозерском шоссе, у заправки «BP» в сторону города, сообщает участник группы Виталий. На кадрах с места ДТП видно, что перед съездом на АЗС столкнулись внедорожник Mitsubishi и грузовой фургон, а на самом съезде стоял кроссовер с помятым боком.
По данным Упрдора, около 9:15 на 9-м километре трассы А-121 «Сортавала» столкнулись два попутных автомобиля. В ДТП никто не пострадал.