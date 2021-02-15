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Двое пострадали в столкновении автомобилей на «Коле». На «Сортавале» внедорожник и фургон не разъехались перед заправкой

Водители утром 15 февраля не могли поделить федеральные трассы в Ленобласти. В аварии на Мурманском шоссе пострадали люди.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 60-м километре Мурманского шоссе в сторону Мурманска столкнулись два автомобиля. Судя по фото, участниками ДТП стали легковая и внедорожник, и последний затем снес ограждение.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о столкновении двух машин на перекрестке на 60-м километре трассы «Кола» поступила около 8 часов утра. В аварии пострадали два человека. Движение по трассе не ограничено, претензий к дорожным службам нет.

Еще одна авария произошла на Приозерском шоссе, у заправки «BP» в сторону города, сообщает участник группы Виталий. На кадрах с места ДТП видно, что перед съездом на АЗС столкнулись внедорожник Mitsubishi и грузовой фургон, а на самом съезде стоял кроссовер с помятым боком.

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По данным Упрдора, около 9:15 на 9-м километре трассы А-121 «Сортавала» столкнулись два попутных автомобиля. В ДТП никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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