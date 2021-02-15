В Петербурге открылась выставка, посвящённая маленьким супергероям — детям, борющимся с онкологией

15 февраля во всём мире отмечается Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). К этому дню приурочено открытие выставки, посвящённой проекту «Комикс.дети», который рассказывает о детях, столкнувшихся с онкологией, и о том, как они борются с этим заболеванием.

Проект реализовал петербургский благотворительный фонд «Свет». Сотрудники фонда спросили своих маленьких подопечных: «Если бы ты был супергероем, то каким?». Дети нарисовали своих героев. Затем по этим рисункам были сшиты костюмы. После в дело вступили профессиональные художники: они воплотили истории детей в красочные комиксы.



Следующим этапом стала выставка, которая открывается 15 февраля. На ней представлены детские рисунки, фотографии ребят в супергеройских костюмах и работы художников из книги «Комикс.дети». Супер-Леди, Димазавр, Принцесса Искорка и многие другие рассказывают и показывают истории своих побед. Кто способен спасти котёнка, а кто исправить плохие оценки в школе? Кто сможет вызвать снег посреди лета, а кто — победить настоящего дракона?

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«С помощью этого проекта мы хотим показать, что дети с онкологическими заболеваниями те же дети: со своими играми, мечтами, переживаниями. Но каждый из них уже в таком раннем возрасте стал самым настоящим супергероем, который изо дня в день сражается со своим главным врагом — болезнью», — рассказали в фонде о проекте.

Выставка будет работать по 21 февраля. В её рамках также будут проходить лекции, дискуссии о благотворительности и мастер-классы для детей и взрослых.

Все собранные средства будут направлены на приобретение лекарств, реабилитацию и помощь детям с онкологическими заболеваниями.

