Владелец «Пятерочки» и «Перекрёстка» стал лидером цифровой торговли продуктами. Оборот онлайн-маркетов вырос почти в шесть раз

X5 Retail Group, ведущий продуктовый ретейлер в России, стала крупнейшей цифровой компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке. Годовой оборот компании вырос на 347 % по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Retail Group 15 февраля.



X5 обработала 7,9 млн онлайн-заказов в 2020 году, полученных через собственные виртуальные платформы, на 347 % больше по сравнению с 1,4 млн заказов в 2019 году. Годовой оборот онлайн-маркетов группы X5 за 2020 год составил 21,9 млрд руб., большая часть из них приходится на долю онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» — 15,0 млрд руб., а оставшиеся 6,9 млрд руб. компании принесли сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекрёсток», а также запущенный полгода назад агрегатор экспресс-доставки «Около».