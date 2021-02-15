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Владелец «Пятерочки» и «Перекрёстка» стал лидером цифровой торговли продуктами. Оборот онлайн-маркетов вырос почти в шесть раз

X5 Retail Group, ведущий продуктовый ретейлер в России, стала крупнейшей цифровой компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке. Годовой оборот компании вырос на 347 % по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Retail Group 15 февраля.

X5 обработала 7,9 млн онлайн-заказов в 2020 году, полученных через собственные виртуальные платформы, на 347 % больше по сравнению с 1,4 млн заказов в 2019 году. Годовой оборот онлайн-маркетов группы X5 за 2020 год составил 21,9 млрд руб., большая часть из них приходится на долю онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» — 15,0 млрд руб., а оставшиеся 6,9 млрд руб. компании принесли сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекрёсток», а также запущенный полгода назад агрегатор экспресс-доставки «Около».

Годовой оборот всего российского продуктового онлайн-ретейла в 2020 г. составил 155 млрд руб. и увеличился в 3,6 раза год к году, а рыночная доля X5 при этом составила 13 %.

X5 Retail Group владеет самой большой долей на рынке среди продуктовых ретейлеров, поэтому за компанией с пристальным вниманием следит ФАС. Еще в 2019 году УФАС запретило X5 Retail Group открывать новые магазины «Перекрёсток» в Петербурге, поскольку она достигла доли рынка более 25 % и перешагнула так называемый порог доминирования. Но уже через год X5 Retail Group сумела отбиться от претензий антимонопольщиков и добилась разрешения открывать «Перекрёстки» на месте Spar.

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Комментарии (2)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Заранее большое человеческое спaсибо......................
265046383
вот только качество доставляемой продукции - оставляет желать лучшего... из-за этого пришлось использовать приложения конкурентов (зелёной сети и новой жёлтой сети)...
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