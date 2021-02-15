Продавщица, решившая сбыть не подошедшую ей обувь из Интернета в своём магазине, лишилась и её, и 10 тысяч сверху

Петербурженка продала в своем магазине не подошедшую ей обувь из Интернета. В результате обувь у нее забрали, да еще и накинули 10 тысяч сверху.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 февраля, Петроградский районный суд привлек к административной ответственности продавщицу магазина на Пионерской за «незаконное использование средств индивидуализации товаров».
В декабре прошлого года она выставила на продажу четыре пары кроссовок по цене 1 300 рублей за одну пару. На коробке было написано ESSO, что до степени смешения похоже на товарный знак EССO.
«Согласно заключению специалиста, товар является контрафактным по следующим признакам: продукция и ее элементы являются сходными с оригинальными моделями ТМ "ЭККО", однако исполнение, цвет, вид и способ нанесения шрифта, места нанесения логотипов не соответствуют оригинальным, низкое качество исполнения обозначений; модели являются сходными с оригинальными моделями ТМ "ЭККО"», — сообщает пресс-служба.
Обувь петербурженка купила в середине ноября 2020 года через Интернет по низкой цене. Качество кроссовок женщине не понравилось, и она решила реализовать их в магазине по месту работы продавцом-кассиром.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, помимо этого четыре пары кроссовок были конфискованы.