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Продавщица, решившая сбыть не подошедшую ей обувь из Интернета в своём магазине, лишилась и её, и 10 тысяч сверху

Петербурженка продала в своем магазине не подошедшую ей обувь из Интернета. В результате обувь у нее забрали, да еще и накинули 10 тысяч сверху.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 февраля, Петроградский районный суд привлек к административной ответственности продавщицу магазина на Пионерской за «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В декабре прошлого года она выставила на продажу четыре пары кроссовок по цене 1 300 рублей за одну пару. На коробке было написано ESSO, что до степени смешения похоже на товарный знак EССO.

«Согласно заключению специалиста, товар является контрафактным по следующим признакам: продукция и ее элементы являются сходными с оригинальными моделями ТМ "ЭККО", однако исполнение, цвет, вид и способ нанесения шрифта, места нанесения логотипов не соответствуют оригинальным, низкое качество исполнения обозначений; модели являются сходными с оригинальными моделями ТМ "ЭККО"», — сообщает пресс-служба.

Обувь петербурженка купила в середине ноября 2020 года через Интернет по низкой цене. Качество кроссовок женщине не понравилось, и она решила реализовать их в магазине по месту работы продавцом-кассиром.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, помимо этого четыре пары кроссовок были конфискованы.

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Комментарии (10)

Opelsin
Еще 5-7 лет назад Ecco продавал довольно дешевую обувь с ужасным внешним видом - да, возможно качественную и по соотношению цены выгодную, но смотреть на нее было страшно.
Вчера же в магазине видели пары по 10, по 13 тысяч.. И не скажу, что это сильно дорого, но внешний вид не изменился абсолютно - страшные, отталкивающие туфли и ботинки - желания купить совершенно нет, какое бы там качество ни было.
HomerMP
А ведь скорее всего продавец выступила в роли Александра Матросова, спасая работодателя от гораздо более серьезных последствий.
Abu-Denis
Обувь из интернета ей не подошла, какая интересная схема торговли. Оказалось, на всякую хитрую туфлю есть винт.
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