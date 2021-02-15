Продавщица, решившая сбыть не подошедшую ей обувь из Интернета в своём магазине, лишилась и её, и 10 тысяч сверху

Петербурженка продала в своем магазине не подошедшую ей обувь из Интернета. В результате обувь у нее забрали, да еще и накинули 10 тысяч сверху.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 февраля, Петроградский районный суд привлек к административной ответственности продавщицу магазина на Пионерской за «незаконное использование средств индивидуализации товаров».



В декабре прошлого года она выставила на продажу четыре пары кроссовок по цене 1 300 рублей за одну пару. На коробке было написано ESSO, что до степени смешения похоже на товарный знак EССO.