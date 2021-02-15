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Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться. Но всё ещё больше 1000 случаев за сутки

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1 093 новых случая заражения коронавирусом, информирует 15 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, накануне сообщалось о 1 099 заболевших, а 13 февраля — о 1 130.

Заразившихся по-прежнему находят во всех регионах страны. За сутки в России насчитали 14 207 заболевших (накануне было 14 185). Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1 818) и Петербург.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что на COVID-19 обследовали почти 12 200 человек. С начала пандемии в городе заболели 354 196 человек.

В России общее число случаев COVID-19 составляет уже 4 086 090. Выздоровели 3 607 036 россиян, а летальных случаев уже более 80 тысяч.

Во всем мире заразились ковидом почти 109 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости на планете остаются Бразилия (почти 9,8 миллиона), Индия (почти 10,9 миллиона) и США (27,6 миллиона).

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Комментарии (2)

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