Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться. Но всё ещё больше 1000 случаев за сутки

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1 093 новых случая заражения коронавирусом, информирует 15 февраля оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, накануне сообщалось о 1 099 заболевших, а 13 февраля — о 1 130.

Заразившихся по-прежнему находят во всех регионах страны. За сутки в России насчитали 14 207 заболевших (накануне было 14 185). Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1 818) и Петербург.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что на COVID-19 обследовали почти 12 200 человек. С начала пандемии в городе заболели 354 196 человек.