Петербурженка заявила о сексуальном насилии над восьмилетней дочерью. Девочка рассказала ей о мужчине с прыщами

Маленькая жительница Кировского района Петербурга рассказала матери о нападении взрослого мужчины, которого повстречала на улице. Встревоженная женщина написала заявление в полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, накануне в правоохранительные органы обратилась 36-летняя предпринимательница. Она рассказала, что её восьмилетняя дочь посреди дня подверглась сексуальному насилию у дома № 21 по бульвару Новаторов.

Девочка смогла описать матери своего обидчика, а та передала его приметы полиции. По её словам, это был мужчина плотного телосложения и ростом 175-177 сантиметров. На вид ему приблизительно до 35 лет. Он был одет в тёмно-синие джинсы, чёрную куртку до пояса, полуботинки того же цвета и кепку. Его лицо было усыпано прыщами.