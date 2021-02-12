Петербурженка заявила о сексуальном насилии над восьмилетней дочерью. Девочка рассказала ей о мужчине с прыщами

Маленькая жительница Кировского района Петербурга рассказала матери о нападении взрослого мужчины, которого повстречала на улице. Встревоженная женщина написала заявление в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, накануне в правоохранительные органы обратилась 36-летняя предпринимательница. Она рассказала, что её восьмилетняя дочь посреди дня подверглась сексуальному насилию у дома № 21 по бульвару Новаторов.
Девочка смогла описать матери своего обидчика, а та передала его приметы полиции. По её словам, это был мужчина плотного телосложения и ростом 175-177 сантиметров. На вид ему приблизительно до 35 лет. Он был одет в тёмно-синие джинсы, чёрную куртку до пояса, полуботинки того же цвета и кепку. Его лицо было усыпано прыщами.
Полицейские осмотрели придомовую территорию, где могло быть совершено преступление. Оказалось, что ни одно из зданий не оборудовано видеонаблюдением. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».