Кустурица привился «Спутником V» и почувствовал один побочный симптом

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает 12 февраля Россотрудничество.
«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — рассказал Кустурица ведмству. По его словам, после прививки он почувствовал только один неприятный симптом — головную боль.
Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение «Спутника V» на территории страны в конце 2020 года, вакцинация началась 6 января. По данным сербского Минздрава, более 40 % привившихся жителей страны выбрали «Спутник V», также используются вакцины от «Пфайзера» и «Модерны».
Москва и Белград ведут переговоры о совместном выпуске «Спутника V» на территории Сербии: через несколько месяцев планируется начать расфасовку препарата, а к концу года перейти к полному циклу производства.