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Кустурица привился «Спутником V» и почувствовал один побочный симптом

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает 12 февраля Россотрудничество.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — рассказал Кустурица ведмству. По его словам, после прививки он почувствовал только один неприятный симптом — головную боль.

Фото: rs.gov.ru/ru
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Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение «Спутника V» на территории страны в конце 2020 года, вакцинация началась 6 января. По данным сербского Минздрава, более 40 % привившихся жителей страны выбрали «Спутник V», также используются вакцины от «Пфайзера» и «Модерны».

Москва и Белград ведут переговоры о совместном выпуске «Спутника V» на территории Сербии: через несколько месяцев планируется начать расфасовку препарата, а к концу года перейти к полному циклу производства.

Фото: rs.gov.ru/ru

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Комментарии (2)

doorbal_
головная боль - это главная побочка всех, кто связывается с российскими достижениями
Алексей Иванов
Кустурица смотрит в будущее, 17 февраля ещё не наступило.
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