После взрыва в здании супермаркета «Магнит» во Владикавказе остался жив охранник. Он, по его словам, ночью спал в магазине, проснулся от грохота и сам выбрался из-под завалов.
Больше никого на месте ЧП не нашли. По словам охранника, кроме него в здании никого не должно было быть, передаёт РИА Новости.
«По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются», — цитирует агентство заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. По данным ТАСС, трёхэтажное строение было газифицировано, имело автономную котельную.
Как сообщает МЧС, спасатели сейчас разбирают завалы, к работам привлечены 120 человек и 25 единиц техники. Также на месте работают кинологи МЧС. В готовности — аэромобильная группировка в составе 100 человек и пяти единиц техники.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия — Алания проводят доследственную проверку по факту «хлопка», случившегося 12 февраля в 7:24 в здании супермаркета «Магнит» по улице Гагкаева. Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.