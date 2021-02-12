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Охранник взорвавшегося магазина во Владикавказе рассказал, как остался жив

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После взрыва в здании супермаркета «Магнит» во Владикавказе остался жив охранник. Он, по его словам, ночью спал в магазине, проснулся от грохота и сам выбрался из-под завалов.

Фото: osetia.sledcom.ru
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Больше никого на месте ЧП не нашли. По словам охранника, кроме него в здании никого не должно было быть, передаёт РИА Новости.

«По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются», — цитирует агентство заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. По данным ТАСС, трёхэтажное строение было газифицировано, имело автономную котельную.

Как сообщает МЧС, спасатели сейчас разбирают завалы, к работам привлечены 120 человек и 25 единиц техники. Также на месте работают кинологи МЧС. В готовности — аэромобильная группировка в составе 100 человек и пяти единиц техники.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия — Алания проводят доследственную проверку по факту «хлопка», случившегося 12 февраля в 7:24 в здании супермаркета «Магнит» по улице Гагкаева. Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.

Фото: osetia.sledcom.ru

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Комментарии (6)

265040341
.... в общем, ревизию можно уже не проводить.
syshsun
Так может у него надо всю зряплату надо вычесть,за время работы.
Раз он спит,а не территорию обходит.
Michael9870
Взорвавшийся гипер от слова взрыв. А здесь был хлопок. Значит магазин схлопнулся. Всему вас надо учить, Ф.
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