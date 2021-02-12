После взрыва в здании супермаркета «Магнит» во Владикавказе остался жив охранник. Он, по его словам, ночью спал в магазине, проснулся от грохота и сам выбрался из-под завалов.

Больше никого на месте ЧП не нашли. По словам охранника, кроме него в здании никого не должно было быть, передаёт РИА Новости.

«По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются», — цитирует агентство заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. По данным ТАСС, трёхэтажное строение было газифицировано, имело автономную котельную.