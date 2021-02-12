Охранник банка на Московском покончил с собой на рабочем месте. Рядом с ним нашли служебный пистолет

Полиция Петербурга накануне работала в одном из банковских отделений Московского района. По предварительным данным, один из его сотрудников покончил с собой.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 февраля, около девяти вечера накануне петербургским полицейским поступил звонок. По телефону заявили, что в отделении банка, расположенного в доме № 139 на Московском проспекте, недоброе произошло с охранником.



Как удалось установить позже, мужчину нашли мёртвым в служебном помещении. Рядом с ним лежал служебный пистолет и одна гильза.