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Во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Здание супермаркета «сложилось, как карточный домик»

Мощный взрыв прогремел 12 февраля в столице Северной Осетии — Владикавказе. В результате оказалось полностью разрушено здание супермаркета. Об этом со ссылкой на республиканское управление МВД сообщает ТАСС.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился... Причина неизвестна», — сообщили агентству в ведомстве.

По данным местных властей, пострадал как минимум один человек. В минздраве республики сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди. Как уточнили в экстренных службах, помощь спасателей может понадобиться одному человеку.

Как пишет РИА Новости, предварительная причина случившегося — утечка газа.

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Комментарии (12)

264771331
Мдп..пора народец отвлечь чем нибудь типа операций sugar. Шугануть и отвлечь...Так и правим..
Мойше
Навальный?
Cashmare
схлопнулся, как карточный домик
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