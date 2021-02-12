Мощный взрыв прогремел 12 февраля в столице Северной Осетии — Владикавказе. В результате оказалось полностью разрушено здание супермаркета. Об этом со ссылкой на республиканское управление МВД сообщает ТАСС.
«На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился... Причина неизвестна», — сообщили агентству в ведомстве.
По данным местных властей, пострадал как минимум один человек. В минздраве республики сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди. Как уточнили в экстренных службах, помощь спасателей может понадобиться одному человеку.
Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва. Владикавказ pic.twitter.com/0QSqgNVWUg— Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) February 12, 2021
Как пишет РИА Новости, предварительная причина случившегося — утечка газа.
Владикавказ, только что. Произошёл взрыв в торговом центре. В это время он бывает закрыт, поэтому можно надеяться на отсутствие жертв pic.twitter.com/Q29DBBdLfi— Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) February 12, 2021