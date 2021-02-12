Плотная пробка собралась минувшим вечером на КАД из-за серьёзной аварии на одном из самых загруженных участков — на подъезде к Большому Обуховскому (вантовому) мосту со стороны Мурманского шоссе. Причиной стал наезд на стоящее транспортное средство. Очевидцы благодарят людей, которые остановились и помогли тушить пожар — хотя останавливаться на автомагистрали очень опасно и лучше этого не делать.

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 19:50 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца. По предварительной информации, две легковые машины въехали в стоящую легковушку, одна из них загорелась. Пострадал 2-летний ребёнок. Были заняты первая и третья полосы, по словам горожан, пробка стояла почти от Мурманского шоссе. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.