Плотная пробка собралась минувшим вечером на КАД из-за серьёзной аварии на одном из самых загруженных участков — на подъезде к Большому Обуховскому (вантовому) мосту со стороны Мурманского шоссе. Причиной стал наезд на стоящее транспортное средство. Очевидцы благодарят людей, которые остановились и помогли тушить пожар — хотя останавливаться на автомагистрали очень опасно и лучше этого не делать.
Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 19:50 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца. По предварительной информации, две легковые машины въехали в стоящую легковушку, одна из них загорелась. Пострадал 2-летний ребёнок. Были заняты первая и третья полосы, по словам горожан, пробка стояла почти от Мурманского шоссе. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.
Об аварии рассказывали и подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Андрей проезжал мимо через несколько минут после столкновения. «Тушили «Нексию» эту, — пишет он. — Хочу высказать благодарность всем, кто остановился и отдал свой огнетушитель. Было около 10–14 человек, кто помогал устранить огонь и помочь пострадавшим. Помощь сейчас очень скупо цениться, но я увидел самоотверженность людей. Мужик, который голыми руками снял клемму АКБ, ты меня поразил. До этого были мысли положить в машину второй огнетушитель, а теперь они подтвердились. Берегите себя».
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В случае ЧП на скоростной магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.