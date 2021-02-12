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Крупный пожар на стройке на Светлановском: огонь охватил 150 кв. м на 11–12 этажах

Крупный пожар тушат утром 12 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Светлановский проспект, 11, что у пересечения с улицей Орбели, поступил в 05:18. В строящемся доме на уровне 11–12 этажей горели строительные леса на площади около 150 кв. м. В 05:29 пожару присвоен повышенной номер сложности 1 БИС.

В 06:33 пожар локализовали, ранг был снижен до первого номера. На месте работают пять единиц техники и 26 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

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