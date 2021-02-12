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Путин не собирается участвовать в онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не намерен выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на февраль, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Нет», — цитирует Пескова агентство 12 февраля.

Мюнхенская конференция пройдёт в онлайн-режиме из-за коронавирусных ограничений 19–20 февраля. В ней, как предполагается, будут участвовать президент США Джо Байден, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Присоединится ли к ним канцлер Германии Ангела Меркель, пока не известно. Глава конференции Вольфганг Иншингер надеется, что в этом же году удастся организовать очную встречу.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере.

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Комментарии (2)

alexadmin
Мюнхенская не нравится. Может ему нюрнбергскую хочется?
260642921
Обиделся?
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