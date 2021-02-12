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Центр им. Гамалеи изучает несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями. «Паника сейчас пока чрезмерна»

Специалисты Центра им. Гамалеи на сегодняшний день изучают несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями, в том числе в контексте эффективности против них вакцины «Спутник V». Об этом 12 февраля ТАСС сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин.

«Сейчас в Центре им. Гамалеи ведется исследование по поводу того, как вакцина защищает от новых штаммов: не только южноафриканского и британского, но и тех штаммов, которые есть в России, — рассказал ученый. — У нас в руках есть несколько десятков штаммов, которые имеют мутации в интересующих нас областях».

При этом Гущин отметил, что на сегодняшний день нет ни одной научной публикации, доказывающей, что какая-либо из зарегистрированных вакцин против коронавируса теряет свою эффективность на 100% при столкновении с новым штаммом. «Есть некие свидетельства, полученные в лабораториях, которые показывают, что вируснейтрализующие свойства сыворотки переболевших или сыворотки людей, которые получили вакцину, несколько хуже нейтрализуют отдельные варианты вируса, но это все. Паника вот эта сейчас пока чрезмерна», — отметил он.

Ученый также рассказал, что Всемирная организация здравоохранения совместно с экспертами уже разрабатывает методологию, которая позволит изучить эффективность иммунитета и вакцин против новых штаммов.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

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Комментарии (2)

Telman_spb
вирус,который настолько слаб,что ему(этому вирусу) достаточно полутора метров или маленького кусочка ткани чтобы сдохнуть- не может вызвать серьезную обеспокоенность!
Djnyana
Я не знаю, что там у нас с Психиатрической Школой, но на мой взгляд, пора вирус уже туда перенаправлять, тем более, что Он, в принципе, уже не такой уж агрессивный, как его преподносили, да и - нафик он кому нужен, пусть - лечится там, где ему и место! )
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