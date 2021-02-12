Центр им. Гамалеи изучает несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями. «Паника сейчас пока чрезмерна»

«Сейчас в Центре им. Гамалеи ведется исследование по поводу того, как вакцина защищает от новых штаммов: не только южноафриканского и британского, но и тех штаммов, которые есть в России, — рассказал ученый. — У нас в руках есть несколько десятков штаммов, которые имеют мутации в интересующих нас областях».

Специалисты Центра им. Гамалеи на сегодняшний день изучают несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями, в том числе в контексте эффективности против них вакцины «Спутник V». Об этом 12 февраля ТАСС сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин.

При этом Гущин отметил, что на сегодняшний день нет ни одной научной публикации, доказывающей, что какая-либо из зарегистрированных вакцин против коронавируса теряет свою эффективность на 100% при столкновении с новым штаммом. «Есть некие свидетельства, полученные в лабораториях, которые показывают, что вируснейтрализующие свойства сыворотки переболевших или сыворотки людей, которые получили вакцину, несколько хуже нейтрализуют отдельные варианты вируса, но это все. Паника вот эта сейчас пока чрезмерна», — отметил он.

Ученый также рассказал, что Всемирная организация здравоохранения совместно с экспертами уже разрабатывает методологию, которая позволит изучить эффективность иммунитета и вакцин против новых штаммов.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.