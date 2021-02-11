Германия предоставит убежище белорусским оппозиционерам. «Прием должен начаться в кратчайшие сроки»

Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей.

Ранее власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении 6 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Süddeutschen Zeitung.

Издание получило в распоряжение ответ МВД ФРГ на запрос депутата парламентской фракции «Союз 90/Зеленые» Мануэля Саррацина. Из него следует, что МВД договорилось с МИД ФРГ принять «до 50 преследуемых» в Белоруссии оппозиционеров. При этом, уточняет издание, это неформальная верхняя граница, каждый случай будет рассматриваться отдельно. «Прием (оппозиционеров в ФРГ) должен начаться в кратчайшие сроки», — цитирует издание документ.

