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У жителя Екатеринбурга списывали деньги из-за долгов однофамильца

С жителя Екатеринбурга списали долги, перепутав его с полным тезкой. Мужчина доказывал ошибку в суде, пишет 11 февраля портал E1.

«Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. <…> Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение», — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.

Несмотря на отмену первого решения, приставы продолжили списывать деньги со счетов тезки должника. Больше года он доказывал ошибку, а судебное заседание откладывали пять раз. Но в итоге действия приставов признали незаконными.

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Комментарии (8)

Со мной тоже самое, двойник во Владимире, надоело доказывать что я не он. Штрафы списывают, сейчас долг 98 тыс висит!! Приставы наглые девахи, с трудом дозваниваешься, футболят под любым предлогом! Проблема в государстве
265060555
У меня аналогичная ситуация: мой полный тёзка с той же датой рождения в Приморском крае.
Сначала списали его штрафы с моего счёта, затем вернули деньги.
По моему обращению к ССП Приморского края меня занесли в "базу двойников". Штрафы висят, но списывать перестали пока. Но проблему с сайтом Госуслуг до сих пор решить не удалось. Там к моему СНИЛСу привязали эти штрафы и никак не отвязаться.
Бонвиван
Да, почему бы не подать в суд на судью и приставов за все потери и издержки - плюс моральная компенсация? Хороший урок был бы. Где знаменитые адвокаты, ау?!.. Займитесь реальными делами нормальных людей, а не карнавальными.
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