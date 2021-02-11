У жителя Екатеринбурга списывали деньги из-за долгов однофамильца

С жителя Екатеринбурга списали долги, перепутав его с полным тезкой. Мужчина доказывал ошибку в суде, пишет 11 февраля портал E1.



«Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. <…> Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение», — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.



Несмотря на отмену первого решения, приставы продолжили списывать деньги со счетов тезки должника. Больше года он доказывал ошибку, а судебное заседание откладывали пять раз. Но в итоге действия приставов признали незаконными.

