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В России предложили заменить восемь на ноль при звонках по межгороду и на мобильные

Министерство цифрового развития России предложило при междугородних звонках и звонках на мобильные телефоны использовать код «0» вместо нынешнего кода «8», а при звонках за рубеж — «00», начиная с 2025 года. Об этом говорится в тексте приказа министерства, который опубликован на портале правовой информации 11 февраля.

Проект приказа разработан для того, чтобы закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» как номер «Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» (единый номер по коронавирусу), уточнили в министерстве РИА Новости.

Изменить процедуру набора телефонных номеров при звонках между городами и в другие страны в России пытаются с 2006 года. Ранее стало известно, что технические возможности для этого появились с 2015 года.

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Комментарии (16)

kobr
Когда коту нечего делать, он лижет себе....
chip1
Единственный вопрос, а зачем?)
nuga
Россию обнулили даже по коду.Символично,ведь это международная система нолей?У нас нет номера восемь,будет ноль и белый флаг для спортсменов предателей.Чем помешала восьмерка?Только глобалистам для нумерации зеро.
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