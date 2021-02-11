В России предложили заменить восемь на ноль при звонках по межгороду и на мобильные

Министерство цифрового развития России предложило при междугородних звонках и звонках на мобильные телефоны использовать код «0» вместо нынешнего кода «8», а при звонках за рубеж — «00», начиная с 2025 года. Об этом говорится в тексте приказа министерства, который опубликован на портале правовой информации 11 февраля.



Проект приказа разработан для того, чтобы закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» как номер «Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» (единый номер по коронавирусу), уточнили в министерстве РИА Новости.

