Петербург был щедрее Москвы в раздаче коронавирусной помощи бизнесу. Каждый малый предприниматель получил в среднем 230 тысяч рублей

Из них 120,3 тысячи рублей — это прямая поддержка (освобождение или снижение процентных ставок по уплате налогов и аренды, займы) и 110,2 тысячи рублей — непрямая поддержка (отсрочка налоговых и арендных платежей и пр.).

На поддержку бизнеса в 2020 году правительство Петербурга направило 21,2 млрд рублей. В расчете на один субъект малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях сумма помощи города оценивается в 230 тысяч рублей. Такие расчеты привел 11 февраля вице-губернатор Евгений Елин в интервью радиостанции «Business.fm».

Сумма выделенных бюджетных средств одна из самых высоких в России, третье место после Москвы и Московской области. Но в пересчёте на количество предприятий Петербург был щедрее этих регионов. Так, стоимость мер поддержки в Москве на 728,6 тыс. субъектов МСП составила 89.9 млрд рублей (123 тысячи на один субъект). В Московской области на 354,6 тыс. субъектов МСП пакет мер поддержки составил 24,5 млрд (70 тысяч на один субъект).

При этом есть меры, которые фактически оказались не востребованы, отметил вице-губернатор. «Это часть отсрочек для бизнеса по аренде», — сказал он.

Петербург также занял первое место по количеству введенных налоговых мер поддержки. Второе место по выделенным федеральным субсидиям, инвестиционным рискам, индексу рынка труда.

В результате кредитования выплат заработной платы в городе было сохранено 12 659 рабочих мест. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован в течение 2020 года на 3,5 млрд рублей, а Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга на 1 млрд рублей