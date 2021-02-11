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Петербург был щедрее Москвы в раздаче коронавирусной помощи бизнесу. Каждый малый предприниматель получил в среднем 230 тысяч рублей

На поддержку бизнеса в 2020 году правительство Петербурга направило 21,2 млрд рублей. В расчете на один субъект малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях сумма помощи города оценивается в 230 тысяч рублей. Такие расчеты привел 11 февраля вице-губернатор Евгений Елин в интервью радиостанции «Business.fm».

Из них 120,3 тысячи рублей — это прямая поддержка (освобождение или снижение процентных ставок по уплате налогов и аренды, займы) и 110,2 тысячи рублей — непрямая поддержка (отсрочка налоговых и арендных платежей и пр.).

Сумма выделенных бюджетных средств одна из самых высоких в России, третье место после Москвы и Московской области. Но в пересчёте на количество предприятий Петербург был щедрее этих регионов. Так, стоимость мер поддержки в Москве на 728,6 тыс. субъектов МСП составила 89.9 млрд рублей (123 тысячи на один субъект). В Московской области на 354,6 тыс. субъектов МСП пакет мер поддержки составил 24,5 млрд (70 тысяч на один субъект).

При этом есть меры, которые фактически оказались не востребованы, отметил вице-губернатор. «Это часть отсрочек для бизнеса по аренде», — сказал он.

Петербург также занял первое место по количеству введенных налоговых мер поддержки. Второе место по выделенным федеральным субсидиям, инвестиционным рискам, индексу рынка труда.

В результате кредитования выплат заработной платы в городе было сохранено 12 659 рабочих мест. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован в течение 2020 года на 3,5 млрд рублей, а Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга на 1 млрд рублей

На 2021 год на реализацию мер поддержки предусмотрено 9,8 млрд рублей. В бюджете 2022 года запланировано 2,7 млрд рублей. Всего до 2022 года на поддержку бизнеса предусмотрено 33,8 млрд рублей.

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Комментарии (7)

Telman_spb
смешно!
очень смешно!
весной был запрет на работу.
декабрь/январь был запрет на работу.
на все письма- обращения было ясно указано что мой оквэд не попадает в поддержку.

даже несчастных 12 тысяч не дали в месяц.
работать - нельзя.
поддержки нет.
плачу налоги как ип с 1996 года
dimas062
Что-то я тоже никого не знаю, кто получил, всех отфутболили. Фонтанка, а сделайте опрос, кто получил, а кто нет.
264653831
отзовитесь кто получил?
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