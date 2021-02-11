В России введут использование «00» вместо «8» при звонках за рубеж с 2025 года

С 2025 года в наборе номера при звонках внутри страны и за рубеж в начале можно будет набирать нули вместо восьмёрки. Соответствующий проект приказа, подготовленный Минцифры РФ, опубликован 11 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, власти планируют «переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00». Это значит, что номер телефона нужно будет набирать не через цифру «8», как сейчас, а через «0» и «00».

