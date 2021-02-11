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Российские хоккеисты победили Финляндию с самым молодым дебютантом в истории сборной после Третьяка и Овечкина

Победой для сборной России по хоккею завершился матч против Финляндии на третьем этапе Евротура в Швеции. Россияне выиграли со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

В составе отечественной команды забили Артем Минулин (14-я минута), Иван Чехович (17) и Владимир Бутузов (43). У Финляндии отличились Йере Иннала (34) и Юусо Пуустинен (60).

Отметим также достижение 17-летнего форварда из системы СКА Никиты Чибрикова, который занял третье место в списке самых молодых игроков национальной сборной в истории отечественного хоккея. Ему 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Чибриков уступает только бывшему вратарю сборной СССР Владиславу Третьяку (дебют в 17 лет 7 месяцев 8 дней) и форварду Александру Овечкину (17 — 11 — 15).

Российская команда 13 февраля сыграет со сборной Швеции, 14 февраля — с чехами.

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