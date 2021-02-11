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Под Петербургом задержан мужчина по подозрению в систематическом избиении восьмилетнего пасынка

В Приозерском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Об этом 11 февраля сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, «отчим 8-летнего мальчика в течение продолжительного времени причинял физические страдания, что выражалось в систематическом нанесении побоев». Кроме того, ребенок страдал психически «из-за асоциального поведения отчима, периодически употреблявшего спиртные напитки». Подозреваемый задержан в рамках ст. 91 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ребенка пока поместили в детский реабилитационный центр. «В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — подчеркнули в СК.

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