Станкам не дали визы. Петербургские заводы рискуют встать из-за проблем с въездом иностранных специалистов

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Опасная ситуация возникла из-за приказа МИДа, который вступил в силу 8 февраля. Ведомство одним росчерком пера усложнило и без того непростой в коронавирусных реалиях порядок оформления виз для иностранных специалистов, которые занимаются монтажом, гарантийными ремонтом и отладкой оборудования. Если раньше им требовалась деловая виза, то теперь «рабочая виза с целью проведения монтажных работ».

Какими последствиями чревато это небольшое на первый взгляд изменение, региональным чиновникам рассказали крупные бизнес-объединения — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (СПИБА), Американская торговая палата, Российско-германская внешнеторговая палата. Обращение в экономический блок Смольного, по информации «Фонтанки», поступило 10 февраля. 11 февраля аналогичное письмо ушло губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.



Сейчас, чтобы пригласить иностранного работника, компании должны согласовать визит с профильными министерствами (чаще Минпромторгом), а также МВД и ФСБ. Процедура требует подготовки внушительного пакета документов (договоры на поставку оборудования, контракты на техобслуживание, бумаги о трудовых отношениях наладчиков со своими компаниями) и занимает в среднем два месяца, после чего начинается оформление приглашений в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Процесс тоже не быстрый. Ведомство принимает не более трех пакетов в день от одной компании и рассматривает их в течение 20 дней. Таким образом, чтобы ввезти от 15 до 40 специалистов, которые в среднем и требуются крупному заводу, в общей сложности нужно четыре месяца.

Система работала, хотя и со скрипом. Но новый приказ МИДа и вовсе поставил оформление на паузу. Компании, которые в течение двух месяцев согласовали с федералами документы на приезд технических специалистов, теперь не могут их подать. Цель ранее запрошенных деловых виз указывалась как «техническое обслуживание», а теперь требуется формулировка «проведение монтажных работ» и иной тип визы. «Разъяснений, как действовать в этой ситуации, у них нет», — говорит исполнительный директор Американской торговой палаты Мария Чернобровкина (также объединяет европейские, японские и корейские компании).



В итоге ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти перестало принимать документы на оформление приглашения для уже согласованных (с профильными министерствами, МВД и ФСБ) технических специалистов.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но предприниматели видят два риска. Во-первых, предприятиям, вероятно, придется повторно согласовывать документы. А значит, те, кто ожидал приезда специалистов в марте, завезут их в лучшем случае в мае-июне. Если станки выйдут из строя, производство может встать на неопределенный срок. «Даже при мелкой поломке предприятие не имеет права своими силами ремонтировать иностранное оборудование, иначе оно теряет право на гарантийный ремонт», — говорит Мария Чернобровкина. Остальные игроки вынуждены откладывать модернизацию мощностей и расширение производства.

Вторая проблема в том, что тем, кто въезжает по рабочей визе, нужно отбыть 14-дневный карантин. В среднем иностранные поставщики оборудования командируют своих специалистов на 3–5 дней, а значит, лишние две недели приводят к дополнительным производственным расходам, которые все равно переложат на российскую компанию. «Мы еще не делали подсчет, но в аналогичной ситуации в Китае наш поставщик потребовал с контрагента не только возместить расходы на пребывание сотрудников, но выставил убытки за потраченное время. 10 специалистов обошлись в 300 тысяч евро», — комментирует представитель одной из компаний, которая уже столкнулась со сложностями с оформлением приглашений.



По оценке Американской торговой палаты, проблемы с оформлением виз есть примерно у 20 компаний, которые хотели бы пригласить около 1 000 иностранных специалистов. У европейских компаний «подвисли» документы нескольких десятков специалистов. «Но промышленное оборудование практически все иностранное, поэтому с проблемой могут столкнуться не только иностранные, но и российские компании. Это общая беда и боль», — говорит председатель Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса Антон Рассадин. По его словам, в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений многие компании откладывали модернизацию, но дальнейшее промедление грозит большими сложностями: придется перекраивать производственные планы и систему сбыта, что обернется убытками. Многие производители потребительских товаров до сих пор не наверстали дефицит, образовавшийся во время локдауна, отмечает он.

Директор филиала «Северо-Запад» Российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко оценивает число пострадавших в «несколько десятков». Но в перспективе под угрозой работа всех участников объединения — а их на Северо-Западе около 100. Впрочем, аналогичные сложности возникают и в других регионах РФ.



Финско-российская торговая палата пока не обращалась к властям, но также встревожена сложившейся ситуацией. «Если приезд специалистов отложится, это может привести к остановке производства», — сообщила «Фонтанке» её директор Яана Реколайнен. По её словам, участники рынка ждут разъяснений от властей. «Крайне важно было бы получить полную ясность, что делать и как правильно оформлять визу для монтажников», — отмечает она.

Названия предприятий, которые испытывают сложности, деловые круги и ассоциации не раскрывают, но, по информации «Фонтанки», среди тех, кто столкнулся с проблемами с приглашениями, — производитель электроники «БСХ Россия», а также предприятие по выпуску медицинского оборудования Sarstedt и изготовитель судового оборудования Schottel, которые сейчас строят свои заводы в индустриальном парке Марьино.

Производитель шин Nokian Tyres в этом году приглашений еще не оформлял. «Но планы такие есть, и мы понимаем, что со всеми этими проблемами столкнемся», — прокомментировали в компании. В 2020 году процесс занимал по 3–4 месяца, хотя потом сократился до двух.



Сложности предчувствуют и отечественные игроки, использующие импортное оборудование.

Завод «Полисан» летом 2020 года прошел настоящий квест, чтобы ввезти 90 чешских специалистов.

«Согласовывали на уровне вице-премьера», — комментирует коммерческий директор Дмитрий Борисов. В ближайшее время в новых приглашениях нет необходимости. Приходят на помощь и новые технологии. «Приезжал специалист из Москвы, надевал специальные очки, а в Австрии сотрудник от производства видел перед собой ту же картинку, и в такой виртуальной реальности делали настройку оборудования», — рассказывает топ-менеджер. «Активному компоненту» для получения европейского GMP-сертификата для нового производства в Пушкине также предстоит готовить приезд зарубежной делегации. «Надеемся, что к марту-апрелю разрешат им приехать», — комментирует директор компании Александр Семенов.

Бизнес-ассоциации предлагают петербургским чиновникам обратиться в ГУ МВД с просьбой разработать переходный порядок для документов, согласованных по старым правилам, а также сократить срок рассмотрения с 20 до 5 рабочих дней и в приоритетном порядке принимать комплекты от промышленных предприятий. Также предприниматели хотят, чтобы Смольный вступил в переговоры с МИД и убедил ведомство вернуть деловые визы для командированных монтажников. Иностранные граждане не являются сотрудниками российских юридических лиц и не получают денежное вознаграждение на территории РФ, а значит, могут быть приравнены к бортпроводникам, водителям и так далее.



В Смольном пока обдумывают предложение. «Получили обращение, смотрим, что можем сделать», — сообщил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

