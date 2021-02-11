В главном столичном зоопарке эстафету пенной вечеринки у пингвинов перехватили рогатые вороны. Сотрудники зоопарка устроили развлечение с мыльными пузырями для птиц, чтобы они не скучали, и заверили — это безопасно.



«Кафрские рогатые вороны — очень любопытные и умные птицы. Если в вольере появляется новый предмет, они тут же начинают с ним играть, разбирать его, показывать друг другу. Но вороны не привыкли к тому, что предметы могут двигаться, поэтому на летящие мыльные пузыри долго смотрели с опаской», — рассказали 11 февраля в пресс-службе Московского зоопарка.