В главном столичном зоопарке эстафету пенной вечеринки у пингвинов перехватили рогатые вороны. Сотрудники зоопарка устроили развлечение с мыльными пузырями для птиц, чтобы они не скучали, и заверили — это безопасно.
«Кафрские рогатые вороны — очень любопытные и умные птицы. Если в вольере появляется новый предмет, они тут же начинают с ним играть, разбирать его, показывать друг другу. Но вороны не привыкли к тому, что предметы могут двигаться, поэтому на летящие мыльные пузыри долго смотрели с опаской», — рассказали 11 февраля в пресс-службе Московского зоопарка.
Московский зоопарк
Однако любопытство пересилило страх, и самый смелый лопнул один из пузырей. За ним в забаву включились и остальные.
«Мыльные пузыри для животных — популярное обогащение среды, которое используется во многих зоопарках мира. Для обитателей они не представляют угрозы, но при этом служат им прекрасным развлечением», — пояснили в зоопарке.
До этого пенную вечеринку устроили пингвинам-папуанцам. Они с радостью принялись бегать за пузырями и лопать их клювами.