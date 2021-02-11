«Коммерсантъ»: Максим Топилин покидает пост главы Пенсионного фонда

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин ушёл со своего поста, сообщает 11 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в федеральном правительстве.

По данным издания, глава ПФР накануне предупредил о своём увольнении сотрудников, не сказав, кто заменит его на посту. В пресс-службе ПФР информацию не комментируют.

Как уточняет источник, отставка может быть связана с планируемым объединением социальных внебюджетных фондов, и фигуру Топилина не сочли подходящей. Другой собеседник «Коммерсанта» указал на то, что он якобы выбивается из команды правительства.