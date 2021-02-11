«Зенит» не хочет отпускать Дриусси в аренду в «Ривер Плейт»

Трансфер нападающего футбольного клуба «Зенит» Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт» может сорваться. Как сообщает журналист Валли Яковчевич в своем твиттере в четверг, 11 февраля, петербуржцы не хотят отпускать аргентинца.



Руководство сине-бело-голубых недовольно тем, что «Ривер Плейт» начал общение с футболистом в обход его действующего клуба.

Теперь Дриусси может уйти в аренду только за крупную сумму.

Ранее игрок высказывал недовольство по поводу положения в петербургском клубе. Он также добавил, что готов уйти в любой момент. Контракт Дриусси с «Зенитом» действует до 30 июня 2021 года.