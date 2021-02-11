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Театр имени Ленсовета представит спектакль по рассказам Бунина

15 февраля на Малой сцене Театра им. Ленсовета покажут премьеру спектакля «Бунин. Он, она…». Литературно-драматический видеопроект театр начал реализовывать еще прошлой осенью. На малой сцене снимали настоящие фильмы-спектакли по рассказам Александра Куприна и Ивана Бунина. Октябрьские показы прошли успешно, и теперь настало время перевести проект в офлайн. Правда, с одним Буниным. Режиссером обеих частей выступила Евгения Богинская.

Фото: предоставлено театром
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Актеры Виктория Волохова и Олег Фёдоров, Ася Прохорова и Максим Ханжов, Анна Ковальчук и Сергей Перегудов разыграют три коротких бунинских сюжета — «Мадрид», «Визитные карточки», «В Париже» — эпизоды из жизни обычных людей. Но в то же время это истории, где ткутся тончайшие межчеловеческие связи, где люди, утратившие надежду на счастье, вновь обретают и то, и другое и где равнодушию, грубости этого мира противостоят искренность и вера в общий гуманизм.

Первые два рассказа будут показаны на Малой сцене, а третий, с участием Анны Ковальчук и Сергея Перегудова, — в видеоформате.

Начало в 19:30.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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