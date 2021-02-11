Дуров пообещал, что реклама в Telegram не затронет конфиденциальность пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как будет работать реклама в его мессенджере. Объяснения он опубликовал 11 февраля в своем Telegram-канале.



Дуров пишет, что рекламы в личных чатах не будет ни в каком виде, она появится только в больших каналах, не работающих на других платформах. Кроме того, основатель Telegram обещает, что мессенджер не будет собирать данные пользователей для таргетирования рекламы, она будет контекстуальной, связанной с темами канала. При этом владельцы каналов смогут и вовсе отказаться от платных объявлений.

