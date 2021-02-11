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Экс-глава пресс-службы московского главка МВД, уволенный из-за дела Голунова, быстро нашел работу в госструктурах

Бывший руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за дела Голунова, нашел новую работу. Как сообщает 11 февраля «Подъем», он теперь возглавляет пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии.

Издание выяснило это случайно, получив ответ на один из запросов в ведомство. Он оказался подписан именно Юрием Титовым. Корреспонденту, который решил поинтересоваться развитием карьеры бывшего полицейского, он ответил, что обсуждать это не собирается.

«Это моё личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело, кто, где, когда и сколько работает», - подчеркнул Титов.

Напомним, предыдущее место работы Юрий Титов покинул 29 ноября 2020 года.

Имя бывшего пресс-секретаря столичного главка МВД связано со скандальным делом Ивана Голунова. После задержания корреспондента «Медузы» полицейский главк в качестве подтверждения выставил на сайт фотографии «нарколаборатории», которая никакого отношения к журналисту и его квартире в реальности не имела. Вскоре ведомство одумалось и объяснило, что в релиз поместили фото, сделанные в другом месте.

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