Экс-глава пресс-службы московского главка МВД, уволенный из-за дела Голунова, быстро нашел работу в госструктурах

Бывший руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за дела Голунова, нашел новую работу. Как сообщает 11 февраля «Подъем», он теперь возглавляет пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии.
Издание выяснило это случайно, получив ответ на один из запросов в ведомство. Он оказался подписан именно Юрием Титовым. Корреспонденту, который решил поинтересоваться развитием карьеры бывшего полицейского, он ответил, что обсуждать это не собирается.
«Это моё личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело, кто, где, когда и сколько работает», - подчеркнул Титов.
Напомним, предыдущее место работы Юрий Титов покинул 29 ноября 2020 года.