«Почту России» сделают доступней для людей с нарушением слуха

Почтовые услуги для людей с нарушением слуха станут более доступными. Адаптировать почтовые отделения и сервисы будут совместно Всероссийское общество глухих (ВОГ) и «Почта России». Соответствующее стратегическое соглашение подписали президент ВОГ Станислав Иванов и руководитель почтовой сети Максим Акимов, сообщается на сайте организации.
По словам президента ВОГ, зачастую людям с нарушением слуха не очень удобно пользоваться почтовыми услугами. Теперь организация поможет «Почте России» адаптировать сервисы для таких граждан.
Кроме того, в ВОГ считают, что почтовые отделения, это отличная возможность для трудоустройства глухих во всех регионах страны. «А наличие в офисе со знанием жестового языка сделает Почту ещё доступнее», - сказал Станислав Иванов.
Напомним, в ноябре 2020 года аналогичное соглашение было подписано между «Почтой России» и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), согласно которому организации совместно будут работать над адаптацией почты для маломобильных групп населения. Это касается как улучшения инфраструктуры почтовых отделений, так и организации рабочих мест для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья внутри компании.