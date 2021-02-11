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На юге Петербурга горела сауна. Пожарные выводили из огня пятерых взрослых и троих детей

Сауна, устроенная в квартире дома на улице Летчика Пилютова, оказалась объята огнем днем 11 февраля.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме 44, корпус 1, по указанной улице поступило в 14:49.

В отдельной двухкомнатной квартире на 1-м этаже горели сауна и ванная комната на общей площади 11 квадратных метров.

При помощи спасательных устройств эвакуировано 8 человек, в том числе и 3 детей.

В 14:42 ликвидировали очаг открытого горения. Погибших пострадавших нет.

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