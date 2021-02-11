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Американские ученые научили свиней играть в видеоигры. Лучшими стали Гамлет и Омлет

Ученые из Университета Пердью в США научили свиней играть в видеоигры с помощью джойстика, подключенного к компьютеру. Об этом 11 февраля пишет «Афиша» со ссылкой на журнал Frontiers in Psychology.

Фото: carlo sardena с сайта Pixabay
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В эксперименте принимали участие четыре свиньи — йоркширские Гамлет и Омлет, а также мини-пиги Эбони и Айвори. После выполнения определенных команд животные получали еду. Таким образом их научили манипулировать джойстиком с помощью морды и следить за происходящим на экране.

Пока свиньи освоили игру, в которой нужно сталкиваться со стеной на экране — когда они доводили курсор до нужной точки, животные получали угощение. Свиньям дали 50 попыток с различными сценариями (в каждом было разное количество стен). Лучше всех справились Гамлет и Омлет. Правда, в итоге их пришлось исключить из эксперимента, потому что они набрали излишний вес и физически не могли долго стоять у монитора.

При этом ученые пришли к выводу, что свиньи готовы выполнять команды даже без угощения — просто ради общения с людьми. Причем их мышление оказалось достаточно гибким для того, чтобы выполнять совсем не привычные для животных действия.

Фото: carlo sardena с сайта Pixabay

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