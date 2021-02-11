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РУСАЛ покупает алюминиевый завод в Германии. Сделка еще не одобрена немецкими властями

Российский производитель алюминия РУСАЛ объявил о подписании соглашения о покупке активов немецкой компании Aluminium Rheinfelden GmbH. Об этом сообщила пресс-служба РУСАЛа 11 февраля.

Синергия с одним из немецких алюминиевых гигантов поможет РУСАЛу укрепить позиции на мировом рынке и стать приоритетным поставщиком для международной автомобильной отрасли, считают в компании.

«Мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные НИОКР для разработки новых, передовых технологий и продуктов. Наша долгосрочная стратегическая цель — масштабировать производство продукции с добавленной стоимостью и расширить мощности по переработке алюминия», — прокомментировал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Сделку должно одобрить Федеральное министерство экономики и энергетики, а также Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ.

По данным Investing.com, акции РУСАЛа 11 февраля незначительно упали с момента открытия торгов и стоят 36 руб. на 15:00 по мск.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Свой красноярский алюминий протабанили, покупают немецкий!!!
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