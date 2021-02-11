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В школах могут появиться учебники под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского

Федеральный перечень учебников для российских школ в ближайшее время может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией бывшего министра культуры РФ, а ныне помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом было объявлено 11 февраля на презентации РВИО в московском книжном клубе «Достоевский», сообщает РИА Новости.

Как пояснил сам Владимир Мединский, «это довольно инновационный подход к изучению истории в школе». «Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — отметил он.

Презентация была посвящена изданным с 2014-го по 2020 год Российским военно-историческим обществом 97 книгам (128 томов) по истории страны. Общий тираж изданий, по словам экс-главы Минкульта, составил более 1 миллиона экземпляров.

Владимир Мединский возглавлял Министерство культуры РФ с 2012-го по 2020 год. В январе прошлого года он занял пост помощника президента РФ.

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Комментарии (6)

Mikle776
я удивлен, что никто не подал на него в суд, после того как он оскорбил неопределенный круг граждан РФ...
Grotesk
вспомнил анекдот из позднего брежневизма: " пока мой дед героически воевал на малой земле, твой трусливо отсиживался в окопах сталинграда"
kusto
Отлично, Мединский нам всю историю перепишет быстренько в соответствии с текущей политикой. Ну и подтырит несколько миллиардов через замов. А через пару лет замов посадят.
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