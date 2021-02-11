Блогера-«рецидивиста» Леху Кочегара осудили за стрим на Youtube

Железнодорожный районный суд Читы приговорил блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) к двум годам и трем месяцам за стрим на Youtube. Об этом 11 февраля в своем телеграм-канале сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.



Блогер признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности (ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 280 УК).



«Поводом для возбуждения дела стал стрим, который Закружный провел в конце апреля прошлого года. В нем блогер выразил возмущение в связи с тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища. По мнению следствия, видео было «сопряжено с угрозой применения насилия в отношении представителей власти», — уточнил Чиков. В стриме Лёха Кочегар призывал к «мирной революции» из-за антикоронавирусных ограничений властей.

