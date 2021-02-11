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Блогера-«рецидивиста» Леху Кочегара осудили за стрим на Youtube

Железнодорожный районный суд Читы приговорил блогера Леху Кочегара (Алексея Закружного) к двум годам и трем месяцам за стрим на Youtube. Об этом 11 февраля в своем телеграм-канале сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Блогер признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности (ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 280 УК).

«Поводом для возбуждения дела стал стрим, который Закружный провел в конце апреля прошлого года. В нем блогер выразил возмущение в связи с тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища. По мнению следствия, видео было «сопряжено с угрозой применения насилия в отношении представителей власти», — уточнил Чиков. В стриме Лёха Кочегар призывал к «мирной революции» из-за антикоронавирусных ограничений властей.

Закружному также запретили в течение 2 лет и 3 месяцев заниматься «публичной деятельностью» и изъяли у него технику. Испытательный срок для блогера составит 3 года. Адвокат Марина Шейкина уже сообщила, что будет обжаловать приговор.

Житель Читы Алексей Закружный раньше был кочегаром, блог на Youtube он завел в 2015 году, у него почти 50 тыс. подписчиков. Ранее его уже привлекали к ответственности — правда, по административным статьям. В 2019-м он получил штраф за видео с оскорблениями президента, в 2020-м — административный арест за участие в акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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