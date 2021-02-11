«Прадо» в Петербурге катался по двум районам и бил машины с детьми. Одно из безумных ДТП попало на видео

Водитель Toyota Land Cruiser Prado 150 устроил массовое ДТП в Приморском районе Петербурга. Видеозапись аварии заставляет сомневаться в его адекватности. По словам очевидцев, в то утро он оставлял за собой битые машины в двух районах города.

Фотографии и видео прислала 11 февраля читательница «Фонтанки» Наталья в ожидании «разбора полётов» в ГИБДД. Само ДТП, по её словам, случилось утром 9 февраля. Наталья на «Тойоте Хайлендер» поворачивала с Комендантского проспекта на Долгоозёрную улицу. Увидев воткнувшийся в другие машины «Ленд Крузер», Наталья подумала, что его занесло, и тут он стал сдавать назад (чтобы уехать с места ДТП) и ударил «Хайлендер» Натальи.

Читательница «Фонтанки» Наталья

«Ленд Крузер» всё-таки уехал, оставив свой номер. На месте остались «Хайлендер», «Хонда Цивик» (она ремонту не подлежит) и «КИА Рио», стоявшая на месте, — в неё от удара въехала задним ходом «Хонда».

Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today Поделиться Поделиться







В то же утро, по словам Натальи и очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель «Ленд Крузера» совершил ещё несколько аварий в Выборгском и Приморском районах, в том числе серьёзную: на Парашютной пострадал ребёнок. На Комендантском проспекте, двигаясь в сторону Долгоозёрной улицы, в крайнем левом ряду он въехал в стоявшую на светофоре «Сузуки», отбросив её в стоящий перед ней «Фольксваген Поло». Затем на Долгоозёрной он вылетел на встречную полосу, где тоже подбил автомобили. «В трёх машинах находились дети, всех везли утром в школу», — рассказывает Наталья.

В ГУ МВД версию Натальи подтвердили. По их данным, в 08:05 у дома 13 на Долгоозёрной произошло столкновение трёх транспортных средств: «Хонда Цивик» и «КИА», третий скрылся, а уже через минуту там же столкнулись еще два транспортных средства: «Тойота Хайландер» и неустановленный автомобиль, который скрылся. Пострадавших в обеих авариях, по данным главка, нет.