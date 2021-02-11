Для сотрудников ФСБ хотят ввести ненормированный рабочий день

В Госдуму внесён законопроект, устанавливающий ненормированный рабочий день для сотрудников руководящего состава ФСБ России. Также им предполагается предоставлять ежегодный дополнительный отпуск до 10 дней.



Авторами документа, размещённого 11 февраля в думской электронной базе данных, значатся депутаты Василий Пискарев (председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции), Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев и Александр Хинштейн. Они отмечают, что сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН. Сюда же, по их мнению, стоит добавить и сотрудников ФСБ — в связи с «особенностями прохождения службы».

