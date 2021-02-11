Для сотрудников ФСБ хотят ввести ненормированный рабочий день

В Госдуму внесён законопроект, устанавливающий ненормированный рабочий день для сотрудников руководящего состава ФСБ России. Также им предполагается предоставлять ежегодный дополнительный отпуск до 10 дней.
Авторами документа, размещённого 11 февраля в думской электронной базе данных, значатся депутаты Василий Пискарев (председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции), Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев и Александр Хинштейн. Они отмечают, что сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН. Сюда же, по их мнению, стоит добавить и сотрудников ФСБ — в связи с «особенностями прохождения службы».
Как говорится в пояснительной записке, «принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности».
Согласно тексту законопроекта, ненормированный рабочий день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, занимающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров). Также, по решению руководителя, он может быть введён и для иных должностей.