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В Москве спасли пациентку со 100-процентным поражением лёгких. Ей помогла кислородная барокамера

В Москве спасли пациентку со 100-процентным поражением лёгких

Три недели в палате интенсивной терапии и два месяца в больнице в целом. Столько времени провела в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 63-летняя женщина, поступившая туда со 100-процентным поражением лёгких, прежде чем врачи вернули её к нормальной жизни. О спасении пациентки в «тяжелейшем состоянии» 11 февраля рассказали в московском департаменте здравоохранения.

Женщина долгое время пыталась лечиться самостоятельно дома, но через какое-то время не могла стоять и нормально дышать.

«По результатам КТ у Татьяны Викторовны было выявлено стопроцентное поражение лёгких. Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из состояния, при котором необходима интенсивная терапия, стабилизировать и перевести из реанимации в палату, — говорится в сообщении депздрава. — Одновременно с основной терапией пациентка проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО)».

Метод ГБО применяют в лечении больных коронавирусом, и заключается он в насыщении крови кислородом через плазму при повышенном атмосферном давлении. Он помогает лучше кислородной маски или высокопоточной оксигенации. По словам медиков, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Пациенты ощущают быстрое улучшение самочувствия. Так случилось и в этот раз. Уже после первого сеанса в барокамере женщина смогла самостоятельно подниматься с койки, ходить и посещать душ, а через 5 сеансов — дышать без поддержки.

После двух месяцев в «красной зоне» пациентка готовится к выписке.

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Комментарии (3)

reyals
Да в любую администрацию зайдите, или в Думу какую - там люди со стопроцентным поражением мозга не то, что в барокамере лежат, а успешно выполняют должностные обязанности.
avtech
не простая видно была пациентка
260608031
Рад за женщину. Побольше бы таких историй с хорошим концом
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