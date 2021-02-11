В Москве спасли пациентку со 100-процентным поражением лёгких. Ей помогла кислородная барокамера

Три недели в палате интенсивной терапии и два месяца в больнице в целом. Столько времени провела в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 63-летняя женщина, поступившая туда со 100-процентным поражением лёгких, прежде чем врачи вернули её к нормальной жизни. О спасении пациентки в «тяжелейшем состоянии» 11 февраля рассказали в московском департаменте здравоохранения.

Женщина долгое время пыталась лечиться самостоятельно дома, но через какое-то время не могла стоять и нормально дышать.

«По результатам КТ у Татьяны Викторовны было выявлено стопроцентное поражение лёгких. Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из состояния, при котором необходима интенсивная терапия, стабилизировать и перевести из реанимации в палату, — говорится в сообщении депздрава. — Одновременно с основной терапией пациентка проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО)».